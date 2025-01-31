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Россиянин сжег автомобиль бывшего мужа сожительницы

Житель Иркутской области сжег авто бывшего мужа сожительницы из-за конфликта
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МВД России

В Иркутской области конфликт между двумя мужчинами закончился поджогом автомобиля одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в поселке Новая Иригма в Нижнеилимском районе области 30 января. Мужчину, поджигавшего авто «Тойота Виш» во дворе жилого дома, заметил прохожий. Он попытался догнать злоумышленника, но тот скрылся. На место ЧП очевидец вызвал сотрудников полиции.

«Спустя несколько часов участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый местный житель», — отметили в пресс-службе.

Нарушитель признался, что потерпевший приходится его сожительнице бывшим супругом. И поджог он совершил из-за конфликта с мужчиной и личной неприязни к нему.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» УК РФ.

Ранее в Петербурге пенсионер поджег машину бывшего квартиранта, чтобы отомстить ему.

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