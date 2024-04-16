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Россиянин решил отомстить бывшей жене и сжег дом с тремя детьми

В Удмуртии мужчина получил 24 года колонии за поджог дома с детьми

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Удмуртии житель Игры признан виновным в поджоге дома своей бывшей жены, во время пожара в постройке находились двое его детей. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 27-летний житель Игры находился в гостях в доме у бывшей жены, между мужчиной и женщиной возникла ссора. Выгнав пьяного бывшего мужа, женщина ушла в магазин, в доме остались двое детей россиянина, а также гости хозяйки дома — 19-летняя девушка, ее 34-летний сожитель и двухмесячный сын.

Раздраженный ссорой мужчина поджег бумагу и положил ее на диван в сенях в непосредственной близости от выхода из дома. Совершив поджог, злоумышленник спрятался в кустарнике неподалеку от дома и стал наблюдать за происходящим, желая убедиться, что находящиеся в горящем строении люди не могут выбраться. Прибывшим на место пожарным не удалось спасти людей из горящего дома.

Поджигателя задержали на месте. Было возбуждено уголовное дело, приговором суда виновному назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Коми мужчина облил горючим двух знакомых женщин и поджег их.

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