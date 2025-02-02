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В Архангельске пес провалился в двухметровый колодец во время прогулки

В Архангельске спасли собаку, упавшую в колодец с водой
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Служба Спасения им. И.А. Поливаного

Специалисты аварийно-спасательной службы Архангельска спасли собаку, провалившуюся в открытый колодец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В экстренные службы обратилась местная жительница, которая сообщила, что во дворах жилых домов по улице Карла Маркса в открытый люк во время прогулки провалилась собака.

Пса обнаружили на дне колодца на глубине около двух метров, с помощью аркана для фиксации животных спасатели подняли собаку из колодца. Домашнего любимца передали хозяйке.

До этого сообщалось, что в Новосибирске спасенный с улицы кот устроил погром в магазине. Мужчина зашел с животным в торговый зал, питомец вырвался и разбил несколько бутылок со спиртным. Обескураженный сибиряк смог отловить пушистого друга и возместил причиненный им ущерб. Выяснилось, что кота он нашел на улице за несколько минут до того, как зашел в магазин.

Ранее спасатели достали из Москвы-реки провалившуюся в водоем овчарку.

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