В Архангельске пес провалился в двухметровый колодец во время прогулки

Специалисты аварийно-спасательной службы Архангельска спасли собаку, провалившуюся в открытый колодец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В экстренные службы обратилась местная жительница, которая сообщила, что во дворах жилых домов по улице Карла Маркса в открытый люк во время прогулки провалилась собака.

Пса обнаружили на дне колодца на глубине около двух метров, с помощью аркана для фиксации животных спасатели подняли собаку из колодца. Домашнего любимца передали хозяйке.

До этого сообщалось, что в Новосибирске спасенный с улицы кот устроил погром в магазине. Мужчина зашел с животным в торговый зал, питомец вырвался и разбил несколько бутылок со спиртным. Обескураженный сибиряк смог отловить пушистого друга и возместил причиненный им ущерб. Выяснилось, что кота он нашел на улице за несколько минут до того, как зашел в магазин.

Ранее спасатели достали из Москвы-реки провалившуюся в водоем овчарку.