Мужчина устроил взрыв во львовском отеле

Постоялец отеля во Львове подорвал неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщила полиция Львовской области в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве на улице Городоцкой в одном из отелей Львова.

«Предварительно установлено, что 44-летний львовчанин подорвал неизвестное взрывное устройство, находясь на третьем этаже отеля», — говорится в сообщении.

В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Взрывной волной также повредило окна и двери в номере.

По факту произошедшего украинские следователи возбудили уголовное производство по статье о хулиганстве. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

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