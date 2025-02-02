В супермаркете Перми двое мужчин повалили девушку-подростка на пол и избили из-за замечания

В Перми мужчины напали на подростка в супермаркете

В Перми девушка пострадала, сделав замечание посетителям местного супермаркета. Об этом сообщает «Пермь №1».

Инцидент произошел в микрорайоне Крохалева. По данным Telegram-канала, девушка поторопила мужчин, которые стояли в очереди. Недовольные ситуацией покупатели избили девушку.

На кадрах с места инцидента видно, как посетительница лежит на полу, пока одна из работниц пытается выгнать из помещения двоих мужчин. По словам других покупателей, они уложили пострадавшую на пол и стали избивать ногами.

После произошедшего в правоохранительные органы никто не обращался. Однако сотрудники МВД начали проверку, которая поможет установить обстоятельства инцидента.

До этого в московском супермаркете охранник избил посетителя. Клиент зашел в торговый зал, схватил колбасу и стал ее есть. Недовольный ситуацией охранник выгнал пострадавшего из точки, после чего избил.

В результате посетитель получил сотрясение мозга и переломы ребер.

Ранее в Тюмени голый мужчина с металлической трубой ворвался в магазин и напал на людей.