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В Тюмени голый мужчина с металлической трубой ворвался в магазин и напал на людей

В Тюмени мужчина без одежды напал на посетителей супермаркета

В Тюмени мужчина без одежды ворвался в магазин. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Восстания. По словам очевидца, посетитель держал в руках металлическую трубу и в какой-то момент начал нападать на людей вокруг.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчину положили на пол, заложив ему руки за спину. По какой причине он пришел в магазин, не сообщается. Информация о пострадавших не уточняется.

По данным источника издания, задержанного направили в учреждение для людей с психическими нарушениями.

До этого в Флориде голый мужчина забежал в комиссионный магазин при церкви, чтобы украсть одежду. Перед этим посетитель бегал по дороге и пугал водителей.

Когда американец зашел в магазин, продавец заметил его и предложил надеть шорты, но посетитель только схватил несколько футболок и убежал. После этого мужчину задержали. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности.

Ранее голый россиянин ворвался в магазин с ножами в руках и попал на видео.

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