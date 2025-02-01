Пятеро мужчин похитили и избили односельчанина за кражу удобрений

В Татарском районе Новосибирской области суд вынес приговор пятерым местным жителям по обвинению в похищении и избиении односельчанина из-за кражи удобрений. Об этом сообщает href=«https://tatarsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=5 » target=«_blank»>сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, в октябре 2023 года директор фирмы заподозрил односельчанина в краже удобрений и решил выбить из него признание. Он приехал к подозреваемому в краже вместе с сыном, двоюродным братом и приятелем.

Потерпевшего заставили выйти на улицу, затолкали в автомобиль и увезли на берег реки, где избили. После этого похитители привезли мужчину в отдел полиции.

«Приехали в отделение полиции, в служебном кабинете потерпевший в присутствии сотрудников правоохранительных органов отрицал свою причастность к краже. Директор фирмы в ответ на это начал снова его избивать», — говорится в сообщении суда.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о похищении и самоуправстве. Пятеро обвиняемых получили по пять лет колонии строгого режима.

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