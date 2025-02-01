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Похищенных в Ленобласти чихуахуа вернули хозяйке

В Ленобласти вернули хозяйке двух похищенных чихуахуа
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Петербургская полиция

В Ленинградской области нашли предполагаемую похитительницу двух чихуахуа, собак вернули хозяйке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов 30 января задержали подозреваемую в похищении собак и имущества, стоимость которых оценили в 142 тысячи рублей. Ею оказалась 37-летняя неоднократно судимая безработная женщина, в ее отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Двух чихуахуа нашли и передали хозяйке.

До этого в отдел полиции Всеволожского района с заявлением обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что в квартиру ее 33-летней дочери, проживающей на Пражской улице в Кудрово, проник неизвестный. Злоумышленник похитил оттуда личные вещи женщины и двух собак породы чихуахуа, после чего скрылся с места.

Ранее в Ставрополе женщина уличила водителя скорой в краже ее собаки во время вызова.

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