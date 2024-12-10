Стало известно, как часто с россиян пытаются взыскать долг по ошибке

Каждое четырнадцатое (7%) обращение коллектора к россиянам совершается по ошибке. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Около 7% от всех обращений в части взыскания просроченной задолженности с россиян относятся к категории «неверный контакт». Действительно, подобные истории, когда долг спрашивают с человека, не имеющего отношения к долгу, имеют место быть. Согласно закону 230-ФЗ, взыскатели имеют право работать только с теми контактными данными, которые предоставил первичный кредитор. В свою очередь, у него контакты оказались с разрешения клиента при оформлении кредита», — отметили в пресс-службе.

В ассоциации назвали две причины ошибочных звонков коллекторов россиянам. Первая — заемщик мог сменить номер телефона и не уведомить об этом кредитора. Все номера, которые не используются длительное время (около шести месяцев), снова поступают в продажу. И номер должника оказывается в руках ни о чем не подозревающего гражданина, которому через некоторое время начинают поступать звонки с напоминанием о долге. Вторая причина — банк или микрофинансовая организация (МФО) могли не проверить принадлежность того или иного номера телефона клиенту.

В пресс-службе НАПКА посоветовали россиянам не игнорировать звонки коллекторов: по возможности стоит ответить и заявить, что вы не являетесь человеком, которого спрашивают. Второй шаг — уведомить об ошибке банк или МФО, чтобы номер был исключен из базы, а в кредитный договор внесли изменения в части контактов. Как правило, организация попросит прислать на электронную почту уведомление о том, что текущий номер принадлежит не должнику. В качестве доказательства в ассоциации рекомендовали предоставить выписку из личного кабинета абонента. После получения уведомления организация должна исключить номер из базы в течение нескольких рабочих дней, заключили в пресс-службе.

3 декабря председатель Верховного суда России Ирина Подносова предложила взыскивать некрупные долги по кредитам с россиян во внесудебном порядке.

Ранее судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов.