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У россиянки по ошибке арестовали квартиру и повесили на нее долги по кредитам

В Нижнем Новгороде по ошибке арестовали квартиру матери-одиночки из-за двойника
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Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)/VK

Жительница Нижегородской области Наталья Петухова стала заложницей бюрократической ошибки: из-за двойника у нее арестовали квартиру, также на нее повесили долги по кредитам другого человека. Об этом женщина рассказала в сюжете телевизионной программы «Кстати».

По словам потерпевшей, которая в одиночку растит ребенка, ошибка произошла из-за полного совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения с должницей из Москвы. Поначалу судебные приставы арестовали счета нижегородки, но она добилась снятия ареста. После этого инспекторы наложили арест на две квартиры.

«Я боюсь, не дай бог, меня выселят из-за этих долгов. Мало ли там… будут продавать, а я знать не знаю. Потом приедут и скажут: »«Собирайте вещи»», — беспокоится нижегородка.

Также женщина, пытаясь оформить пособия на ребенка как мать-одиночка, случайно узнала, что ей приписали замужество.

Она переживает, что из-за бюрократической волокиты может лишиться недвижимости, а также остаться без положенных льгот на ребенка. На иждивении Петуховой кроме несовершеннолетнего ребенка находится пожилая родительница.

Ранее нижегородец пожаловался на соседей, которые держат в страхе его и его мать.

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