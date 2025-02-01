На юге Китая мальчик подорвал несколько машин, бросив петарду в канализацию

В провинции Сычуань на юге Китая мальчик бросил петарду в канализацию, что привело к взрыву метана, повредившему автомобили. Об этом пишет «Хуаньцю шибао».

Как уточняется в статье, инцидент произошел 30 января. Очевидцы рассказали, что после взрыва мальчик сбежал. Полицейские нашли его через час. На месте взрыва были повреждены несколько машин, но никто не пострадал.

Газета отмечает, что в результате химических реакций в канализации образуются горючие газы, которые могут взорваться или загореться при воздействии пламени или воздуха. Если колодцы долгое время остаются запечатанными, взрыв будет сильнее: по мощности он может не уступать артиллерийскому заряду.

28 января эксперименты двух школьников из Ханты-Мансийского автономного округа закончились для обоих госпитализацией в местное медицинское учреждение. Два семиклассника нашли в интернете инструкцию по изготовлению пиротехники и решили проверить ее на практике. Опыт не удался. После смешивания компонентов, заложенных в бутылку, в результате химической реакции бутылку разорвало. Мальчики получили ожоги лица и глаз.

Ранее пьяный петербуржец взорвал петарду посреди продуктового магазина.