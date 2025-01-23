Петербуржец пришел в Новый год в магазин и забросил петарду под стеллаж в бакалее

В Санкт-Петербурге мужчину отправили под арест за хулиганство в продуктовом магазине. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Все произошло днем 31 декабря в магазине «Перекресток» в ТК «Форум». Судя по видео, мужчина зашел в торговый зал и, пройдясь между рядами стеллажей, поджег и бросил на пол пиротехническое изделие. Петарда закатилась под стеллаж в отделе бакалеи, в результате немного пострадала конструкция, обошлось без пострадавших.

Подозреваемого поймали и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Петербуржец вину признал и раскаялся, он пояснил, что мысль бросить петарду возникла у него, когда он был в состоянии алкогольного опьянения, и показалась ему забавной. О последствиях глупой шутки мужчина не подумал, в качестве наказания его заключили под арест 15 суток.

Ранее в Москве пенсионерка пострадала из-за петарды, брошенной в ее окно подростками.