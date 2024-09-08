Министр энергетики прокомментировал запрет на экспорт бензина

Практика введения временных запретов на экспорт бензина из России не приведет к снижению его производства и потере потенциала выпуска топлива в стране. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, сообщает ТАСС.

«Их (рисков снижения производства. — «Газета.Ru») нет, так как при необходимости экспорт можно возобновить, как это произошло в конце мая», — сказал министр в ответ на вопрос журналиста о том, есть ли риски, что из-за запретов экспорта топлива Российская Федерация лишится части потенциальных мощностей по его производству.

В августе правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Соответствующее решение было принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период высокого спроса на бензин.

Данный запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений. То же самое касается топлива, перевозимого в качестве гуманитарной помощи.

26 августа руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что розничные цены на бензин этой осенью вряд ли сильно изменятся. По его словам, АИ-95 будет стоить ₽57–59 за литр, а АИ-92 — ₽52–54 за литр.

Ранее экономист объяснил выгоду от запрета на экспорт бензина.