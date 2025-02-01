Пьяный россиянин ударил полицейского и угрожал пистолетом его коллегам

В Орске пьяный мужчина ударил полицейского и угрожал его коллегам пистолетом

В Орске пьяный мужчина стал фигурантом уголовного дела после нападения на полицейского. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в квартире одного из домов на Вяземской улице, куда полицейский прибыл с целью проверки сообщения о совершении правонарушения. Пьяный мужчина, находившийся там, стал угрожать стражу порядка, а затем ударил его кулаком в голову.

После этого на место прибыл дополнительный экипаж полиции — агрессивный мужчина начал угрожать им пистолетом, направляя его в сторону правоохранителей, на законные требования которых не реагировал. После этого силовики пресекли противоправные действия дебошира и изъяли у него пневматическое оружие.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее пьяная дебоширка покусала полицейских, задержавших ее в аэропорту на Камчатке.