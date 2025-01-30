На Камчатке пьяная дебоширка покусала полицейских, задержавших ее в аэропорту

На Камчатке пьяная 27-летняя дебоширка оскорбляла полицейских и покусала их. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в аэропорту Елизово имени Витуса Беринга. Патрульные заметили там женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения и решили доставить ее дежурную часть, однако та начала вести себя агрессивно и оказала сопротивление.

После того как агрессоршу доставили в дежурную часть, она привела в негодность составленный в ее отношении протокол о направлении на медосвидетельствование. Она также хватала правоохранителей за форму и покусала двоих полицейских.

Содержание алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе составило 1,6 промилле. В ее отношении составили административные протоколы по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновении законному требованию полицейских. До момента вытрезвления дебоширку поместили в спецприемник.

Ранее плюющегося гражданина Китая сняли с рейса и задержали в аэропорту за неуважение к окружающим.