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Генконсульство РФ отреагировало на нападение на россиян с мачете в Гоа

Генконсульство РФ выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа
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Telegram-канал «SHOT»

Российское генконсульство в Мумбаи знает о нападении на россиян в Гоа прошлой ночью и выясняет обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря диппредставительства Николая Капустина, генконсульство пытается получить контакты пострадавших и официальную информацию от властей страны.

Об инциденте написал Telegram-канал SHOT. Согласно его публикации, семейная пара из Казани разбила палатку ночью на пляже на Гоа, чтобы рано утром встретить рассвет на берегу моря. Когда супруги уснули, кто-то начал светить в их палатку фонариком. Когда россиянин вышел наружу, там стояли два местных жителя с мачете. Туристы рассказали, что мужчины сначала наорали на них и ушли. Муж и жена вернулись в палатку спать, но снова проснулись от яркого света. Во второй раз один из местных жителей замахнулся на россиянина мачете и попал по челюсти, уху и шее, после чего нападавшие скрылись. Туристы убежали и поймали машину, чтобы поехать в больницу.

Ранее в Таиланде автобус с россиянами упал с высоты 15 метров и попал на видео.

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