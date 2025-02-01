Генконсульство РФ отреагировало на нападение на россиян с мачете в Гоа

Российское генконсульство в Мумбаи знает о нападении на россиян в Гоа прошлой ночью и выясняет обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря диппредставительства Николая Капустина, генконсульство пытается получить контакты пострадавших и официальную информацию от властей страны.

Об инциденте написал Telegram-канал SHOT. Согласно его публикации, семейная пара из Казани разбила палатку ночью на пляже на Гоа, чтобы рано утром встретить рассвет на берегу моря. Когда супруги уснули, кто-то начал светить в их палатку фонариком. Когда россиянин вышел наружу, там стояли два местных жителя с мачете. Туристы рассказали, что мужчины сначала наорали на них и ушли. Муж и жена вернулись в палатку спать, но снова проснулись от яркого света. Во второй раз один из местных жителей замахнулся на россиянина мачете и попал по челюсти, уху и шее, после чего нападавшие скрылись. Туристы убежали и поймали машину, чтобы поехать в больницу.

Ранее в Таиланде автобус с россиянами упал с высоты 15 метров и попал на видео.