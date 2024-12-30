В лицее Челябинска школьник одним ударом сломал однокласснику лицевые кости

Ученик IT-лицея в пригороде Челябинска на перемене избил одноклассника в школьном туалете, у пострадавшего диагностированы переломы лицевых костей. Об этом сообщает «74.ru».

По словам матери пострадавшего школьника, одноклассник избил ее сына на перемене. Мальчика госпитализировали, у него диагностированы шесть переломов на лице, в том числе, пострадала глазница. Женщина предполагает, что удар мог быть нанесен кастетом, при этом вызывать скорую не стали.

«Когда я прибежала к сыну, он в медпункте лежал весь в крови, со льдом, без зубов, у него из носа шла кровь. Там стояла завуч и со смешком мне сказала: «Да подрались по-пацански». А ребенок получил сильнейшие увечья», — поделилась женщина.

Мать сама отвезла сына в больницу и написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что школьники поссорились на уроке, конфликт начался из-за спора о поэтессе Анне Ахматовой.

Ранее второгодник напал на двух мальчиков у школы в Петербурге и загадал им тюремные загадки.