Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В лицее Челябинска школьник одним ударом сломал однокласснику лицевые кости

«74.ru»: в Челябинске подросток избил сверстника в туалете колледжа
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Ученик IT-лицея в пригороде Челябинска на перемене избил одноклассника в школьном туалете, у пострадавшего диагностированы переломы лицевых костей. Об этом сообщает «74.ru».

По словам матери пострадавшего школьника, одноклассник избил ее сына на перемене. Мальчика госпитализировали, у него диагностированы шесть переломов на лице, в том числе, пострадала глазница. Женщина предполагает, что удар мог быть нанесен кастетом, при этом вызывать скорую не стали.

«Когда я прибежала к сыну, он в медпункте лежал весь в крови, со льдом, без зубов, у него из носа шла кровь. Там стояла завуч и со смешком мне сказала: «Да подрались по-пацански». А ребенок получил сильнейшие увечья», — поделилась женщина.

Мать сама отвезла сына в больницу и написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что школьники поссорились на уроке, конфликт начался из-за спора о поэтессе Анне Ахматовой.

Ранее второгодник напал на двух мальчиков у школы в Петербурге и загадал им тюремные загадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами