Российские хирурги спасли пациентку с редкой опухолью

В Великом Новгороде врачи спасли 77-летнюю пациентку с редкой многокамерной опухолью. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пожилую россиянку беспокоила боль в животе, и она обратилась к терапевту, который направил пациентку к онкологу. Врачи обследовали пенсионерку и нашли у нее в яичнике кисту — ей назначили операцию по удалению новообразования.

Хирурги успешно провели операцию и направили опухоль на анализ. Медики предполагали, что новообразование является злокачественным, однако оказалось, что это не так. Это была редкая многокамерная киста размером 16х14 см необычных формы и цвета. Врачи отметили, что впервые встретились с таким случаем.

В результате пенсионерке удалили лишь пораженный яичник. Ей не требуется никакого дополнительного лечения, женщина сможет жить обычной жизнью.

Ранее подмосковные врачи спасли пенсионерку с гигантской опухолью яичника.