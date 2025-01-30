Подмосковные врачи спасли пенсионерку с гигантской опухолью яичника

В Подмосковье врачи спасли 86-летнюю женщину с пятикилограммовой опухолью яичника. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пациентка поступила в Егорьевскую больницу с жалобами на рвоту и острую боль в животе. Медики провели обследование и установили, что у нее гигантская опухоль яичника, которая занимала всю брюшную полость. Состояние пенсионерки оценили как тяжелое и срочно прооперировали.

В результате медики удалили у нее опухоль размером в 20 сантиметров и весом в пять килограммов. Новообразование состояло из фиброзной ткани, его направили на гистологическое исследование. Оперативное вмешательство прошло успешно, пациентку уже выписали домой на амбулаторное лечение.

Ранее россиянке удалили опухоль матки размером с новорожденного ребенка.