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В Кургане воспитатели детсада потеряли ребенка на прогулке и не заметили

URA.ru: в Кургане четырехлетний ребенок сбежал из детсада во время прогулки

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Depositphotos

В Кургане ребенок ушел с территории детского сада во время прогулки и попросил прохожих отвести его домой. Об этом сообщает URA.ru.

О произошедшем рассказали родственники мальчика, мать отвела четырехлетнего сына в детский сад и передала воспитателям. Во время прогулки ребенок вышел с территории образовательного учреждения, встретил на улице прохожего и попросил отвести его домой.

«В обед матери позвонил старший сын из дома и сообщил, что какой-то мужчина привел брата домой. Ребенок ушел из садика, и никто не заметил этого. При этом из детского сада родителям даже не позвонили», — рассказал родственник семьи.

Как сообщили в администрации Кургана, мальчик смог сбежать с прогулки через хозяйственные ворота, когда в учреждение завозили продукты. Воспитателя, который следил за группой на прогулке, уволили.

До этого сообщалось, что в Омске пятилетний мальчик самостоятельно покинул территорию образовательного учреждения и вернулся домой. В городской отдел полиции № 5 обратилась мать пятилетнего воспитанника детского сада с заявлением о пропаже ребенка. Женщина рассказала, что позвонила в образовательное учреждение и попросила воспитателя отправить ее сына одеваться перед ее приходом. Мальчик отправился в раздевалку, оделся, после чего самостоятельно вышел на улицу и прошел через ворота. После этого детсадовец направился домой. Расстояние от учреждения до дома мальчика составляет около километра.

Ранее в Казани дети сбежали из детского сада по огромным сугробам.

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