Чернышов призвал заранее запретить скрытое повышение цен на шоколад

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести превентивный запрет на шринкфляцию (манипуляцию по снижению объема товара без снижения цены) производимого в РФ шоколада. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Федеральной антимонопольной службы.

В обращении говорится, что, по прогнозам Финансового университета при правительстве Москвы, в текущем году шоколад поднимется в цене до 25%.

Первой причиной называют затраты на сырье для шоколада из-за неурожая какао-бобов в странах Западной Африки. По предварительным прогнозам, производители продукта будут вынуждены повышать цены и сокращать издержки. В такой ситуации снижение качества шоколада тоже вероятно.

В связи с этим, считает Чернышов, возможна и шринкфляция.

«87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объёмом 925—950 мл (при визуальном совпадении с «честным» литром), популярные крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 и 1000 г в 97% случаев», — заявил он.

К главе ФАС Максиму Шаскольскому парламентарий обратился с просьбой внимательно отнестись к прогнозам, которые делают эксперты, и рассмотреть возможность превентивного введения запрета на шринкфляцию.

В январе 2025 года Центробанк сообщил об ускорении роста цен на продукты питания в 70 регионах РФ. Вместе с тем регулятор подчеркнул, что высокая ключевая ставка приведет к снижению роста цен, а целевого показателя в 4% инфляция достигнет в 2026 году.

Ранее были названы самые подешевевшие продукты в России.