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ТАСС сменит главного редактора

РБК: новым главным редактором ТАСС станет Светлана Каражас
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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Пост главного редактора информационного агентства ТАСС займет Светлана Каражас. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, действующий главный редактор Михаил Петров станет заместителем генерального директора.

«Теперь в его ведении будет в том числе GR — взаимодействие с государственными органами власти. Документы о кадровых перестановках будут подписаны в ближайшее время», — говорится в публикации.

Уточняется, что Светлана Каражас пришла в ТАСС в начале прошлого года на должность заместителя главного редактора. До этого она работала в МИА «Россия Сегодня», заместителем директора главной дирекции информации.

В январе 2025 года Патриарх Кирилл поздравил замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана с 75-летием. Кроме того, патриарх выразил Гусману благодарность за внимание к жизни Русской Православной Церкви (РПЦ) и за информирование граждан о ее деятельности. Патриарх выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с агентством.

Ранее сообщалось, что Мединский может возглавить Союз писателей РФ.

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