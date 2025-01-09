«На грани высокого искусства»: андролог рассказал, можно ли восстановить половой член

В России существуют операции, с помощью которых можно воссоздать подобие мужского полового члена после травм, заявил «Газете.Ru» врач-андролог, уролог Владислав Гладышев. Он отметил, что в качестве основы для создаваемого органа берут фрагмент ребра и формируют кожный лоскут.

«Основа имитации полового члена, назовем его копулятивный орган, формируется из куска ребра и кожного лоскута. Потом ребро оборачивается кожным лоскутом и пришивается, чтобы сохранялась эрекция его подшивают к наружной прямой мышце живота или к косой мышце живота. Операция сложная, на грани высокого искусства. Кстати, такие же операции проводятся при смене пола по медицинским показаниям. Некое подобие полового члена можно сформировать, его мужчина может вводить во влагалище женщины. Наверное, она в большей степени важна для женщины, для восполнения понятия, что половой партнер – мужчина. Поскольку механическое проникновение возможно, сексуальное удовлетворение может быть получено женщиной», — сказал врач.

Гладышев объяснил, что не каждый мужчина сможет получить сексуальное удовлетворение с новым органом.

«Этот орган не связан никакими анатомическими образованиями со структурой, отвечающей за половое удовлетворение у мужчины. Если яички сохранены, то сохраняется по понятным причинам их функция — выработка тестостерона и спермы. Также перед врачом стоит задача — выведение мочеиспускательного канала. Если сексуальное чувство может быть достигнуто особыми представлениями, то возможно и половое удовлетворение у мужчины. Но это все очень индивидуально», — пояснил он.

Врач добавил, что при ампутации полового члена его восстановление возможно не всегда.

«Если полностью ампутирован половой член, то очень много зависит от времени попадания в руки к квалифицированному врачу, причем сосудистому врачу, потому что там надо сшивать сосуды. Например, если отсечено поперек кавернозных тел, то разговор будет идти о выживании», — заключил он.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что жительница Мариуполя во время ссоры отрезала знакомому половой член. По данным канала, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, во время которого она взяла за нож и нанесла удар.

Telegram-канал Baza сообщил, что инцидент произошел случайно во время БДСМ-сессии. Сообщается, что во время развлечений у женщины «дрогнула рука». По информации издания, спасти половой орган не удалось.

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