Налетчики с мачете разгромили стоматологию в Хабаровске

В Хабаровском крае полицейские задержали двух братьев, которые совершили налет на стоматологическую клинику и угрожали сотрудникам мачете. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Подельники ворвались в клинику в центральном районе города, лица они скрывали под масками. Угрожая сотрудникам мачете, грабители вошли в кабинет руководителя медицинского учреждения и забрали с подоконника черный пакет с выручкой в сумме 160 тысяч рублей.

Личности налетчиков удалось быстро установить, ими оказались два брата. Выяснилось, что один из злоумышленников подрабатывал таксистом, второй — безработный. Деньги подозреваемые потратили на закрытие кредитов. В ходе обысков у них изъяты маски и мачете.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого сообщалось, что на Алтае будут судить трех приятелей за налет на ювелирный магазин. Злоумышленники устроили погром в торговой точке и вынесли украшения на общую сумму около 12 млн рублей. Подозреваемых удалось задержать при попытке украсть банкомат в одном из торговых центров. Приятели планировали погрузить банкомат в арендованное авто и вскрыть его. На момент кражи в хранилище находилось более 1,2 млн рублей.

Ранее в Краснодарском крае военный украл женские трусы из магазина, угрожая пистолетом.