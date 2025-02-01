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Лыжника, попавшего под лавину в Альпах, достали из-под 2,5-метрового слоя снега

Лыжник выжил после того, как его накрыло лавиной в Австрийских Альпах
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Пожилого лыжника накрыло лавиной в Тироле, сообщает Bild.

В четверг, 30 января, 63-летний мужчина из Германии отправился с группой других лыжников в ски-тур в Тирольские Альпы. Он оторвался от своих спутников и шел первым в одиночестве. На высоте около 2770 метров на юго-восточный склон Каушкахорна сошла лавина и снесла любителя зимних видов спорта, а затем полностью погребла его под собой.

Другие лыжники оповестили спасательные службы и принялись своими силами откапывать мужчину. Зонд обнаружил пострадавшего на глубине двух с половиной метров. Тем временем на место прибыли спасатели, которые оказали ему первую помощь и отправили на вертолете в окружную больницу в Лиенце. О текущем состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Ранее пятеро лыжников попали под лавины во Французских Альпах.

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