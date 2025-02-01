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Житель Нальчика под наркотиками избил 87-летнюю пенсионерку до смерти

В Нальчике мужчина до смерти избил 87-летнюю пенсионерку

В Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Республики мужчина под воздействием наркотиков до смерти избил 87-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родственники погибшей рассказали Telegram-каналу, что пожилая женщина вышла на прогулку, где ее увидел 23-летний мужчина. По словам близких погибшей, он избивал ее около 20 минут, после пенсионерка скончалась. Уточняется, что преступник скрылся.

«Дома мама спросила его, что с ним случилось — на телефон не отвечал, вся одежда в крови. Он ответил, что телефон был выключен. Потом понял, что потерял его. Переоделся и пошел искать по тому же маршруту, а там его по ориентировкам задержали», — рассказали близкие пенсионерки.

По словам ее внуков, нападавший за несколько часов до случившегося употребил запрещенные вещества. Telegram-канал утверждает, что отец нападавшего работает в управлении ФСИН, однако после произошедшего он якобы подал рапорт об увольнении.

На данный момент мужчину уже задержали, отмечает издание. По данным Telegram-канала, молодой человек ранее участвовал в СВО.

Сегодня также стало известно, что в Ярославской области мужчина избил и ограбил пенсионерку на кладбище, но женщина сумела дать отпор злоумышленнику.

Ранее россиянин пробрался в дом к 99-летнему пенсионеру и украл у него почти миллион рублей.

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