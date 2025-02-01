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Россиянин избил и ограбил пенсионерку на кладбище

В Ярославской области будут судить кладбищенского грабителя
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жителю Ярославской области может грозить до семи лет колонии за нападение на пенсионерку на кладбище, женщина сумела дать отпор злоумышленнику. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, нападение произошло 4 января, грабитель напал на пожилую женщину на кладбище. Он несколько раз ударил потерпевшую по голове и лицу и попытался вырвать у нее из рук сумку. Пенсионерка оказала сопротивление, удержала сумку и закричала.

Нападавший убежал, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина пытался зарубить топором пожилую мать. Мужчина выпил и повздорил со своей матерью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил в руки топор и нанес ближайшей родственнице множественные удары в область головы и туловища. Раненую пенсионерку доставили в одну из городских больниц. Медики оказывают ей помощь и пока не дают прогнозов. Возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин пробрался в дом к 99-летнему пенсионеру и украл у него почти миллион рублей.

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