Россиянин пробрался в дом к 99-летнему пенсионеру и украл у него почти миллион рублей

В Ростовской области мужчина похитил почти миллион рублей у 99-летнего пенсионера

В Ростовской области при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в ограблении пенсионера, злоумышленник похитил у пожилого мужчины все накопления. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением о краже денежных средств в отдел полиции обратился 99-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из его дома накопления в сумме 850 тысяч рублей. Личность подозреваемого в ограблении удалось быстро установить.

Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали 39-летнего жителя Ростова-на-Дону, ранее судимого за вымогательство и незаконное хранение оружия. На допросе злоумышленник признался, что, прогуливаясь по улице, проник в дом потерпевшего, на глазах у пожилого мужчины он украл все его накопления и сбежал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее пожилой мужчина отбился от грабителя джинсами и стал местной знаменитостью.