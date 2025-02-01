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Хинштейн рассказал о двух атаках ВСУ на Курскую область

Хинштейн: ВСУ дважды за день атаковали дронами мирных жителей Курской области
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух атаках беспилотников на мирное население региона 31 января. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Первый инцидент произошел вблизи села Снагость Кореневского района, где беспилотник атаковал легковой автомобиль с тремя пассажирами – супругами-пенсионерами и их соседом из Глушковского района. Пожилого мужчину спасти не удалось. Его жена, не получившая травм, отказалась от медицинской помощи и находится у родственников в Курске.

Врио губернатора связался с ней, выразил соболезнования и предложил всю необходимую помощь. К женщине направлены врач и психолог. Другой пассажир, мужчина 1981 года рождения, получил множественные ранения и после транспортировки в Рыльскую ЦРБ был доставлен санавиацией в областную больницу, где подключен к аппарату ИВЛ.

Второй удар беспилотника произошел в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Трое местных жителей (две женщины и мужчина) получили осколочные ранения, когда беспилотник сбросил боеприпас во время эвакуации людей из укрытия. Все пострадавшие доставлены в областную больницу после оказания первой помощи в Рыльской ЦРБ. Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Врио министра здравоохранения находится в больнице, а сам Хинштейн планирует посетить пострадавших в ближайшее время.

Сегодня на всей территории Курской области была объявлена ракетная опасность.

Ранее российский спецназ отбросил назад ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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