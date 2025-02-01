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Мужчина вытащил пенсионерку из горящего дома в Бурятии

В Бурятии сосед спас пенсионерку из горящего дома

В Улан-Удэ мужчина бросился в горящий дом и вынес из огня 73-летнюю соседку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Улан-Удэ».

Частный дом загорелся в СНТ «Строитель» в Октябрьском районе города. Первыми пожар заметила семейная пара, проживающая рядом. Женщина вызвала пожарных, ее муж не раздумывая бросился в горящую постройку и сумел через окно вытащить 73-летнюю пенсионерку.

Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме еще одну женщину, спасти ее не удалось. Спасший пенсионерку улан-удэнец получил небольшие ожоги, мужчина находится на амбулаторном лечении.

До этого сообщалось, что в Воронежской области студент пожарного отделения спас из горящего дома двоих маленьких детей. Молодой человек заметил, что соседний дом загорелся. Он услышал крики соседки и бросился на помощь. Он спас двоих детей, находившихся в доме, а затем стал оказывать помощь в тушении пожара, заливая огонь водой и используя мокрую ткань для защиты от дыма. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, они вскрыли крышу и полностью ликвидировали горение.

Ранее сосед спас ребенка из горящей квартиры в Липецке.

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