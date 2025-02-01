Россиянин сломал ребра незнакомцу, который выпил его пиво и водку

В Тюмени конфликт из-за алкоголя закончился переломами ребер. Об этом со ссылкой на судебное дело сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел, когда мужчина нашел в подъезде одного из домов оставленный кем-то пакет с алкоголем. Он решил, что спиртное никому не нужно, и забрал его.

Однако позже хозяин пакета догнал мужчину, присвоившего себе напитки, и обнаружил, что внутри не хватает одной бутылки пива и половины бутылки водки. Это разозлило владельца спиртного, и тот стал высказывать претензии на этот счет. После этого он избил вора.

В результате у пострадавшего диагностировали переломы ребер. Избивший его владелец пакета со спиртным признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее в Башкирии мужчина совершил ограбление ради трех бутылок пива и пачки сигарет.