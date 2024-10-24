Турэксперт объяснил, как будет работать налог на заграничные туры

В России призвали ввести налог на заграничные туры, направляя вырученные средства на развитие внутреннего туризма. Сегодня уже есть подобный фонд с замороженными средствами, которые не могут использоваться туркомпаниями, отметил гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Сейчас же речь идет о новой системе, которая позволит страховать интересы туристов, объяснил он в беседе с 360.ru.

Российские туроператоры сегодня вносят деньги в фонды на случай банкротства – это примерно 1,4% с каждой путевки или 1,4 тыс. рублей со 100 тыс. рублей. Крупные компании вносят туда по миллиарду, но проблема в том, что по закону представители турфирм не могут распоряжаться накопившейся суммой.

Сегодня же речь идет о создании госфонда, который будут пополнять сами туристы.

«Вместо того, чтобы бесконечно пополнять этот фонд, воспользоваться которым мы не можем, просто устроить некий государственный фонд для тех же целей, в который примерно 100−150 рублей каждый турист перечислял бы со своей путевки», — пояснил Арутюнов.

Эта система никак не связана с налогами, предложение истолковали неверно, заверил эксперт. Просто туристы будут создавать фонд для своей же безопасности. Компании иногда сталкиваются с тем, что выкупленный номерной фонд остается без спроса, поэтому страховой сбор необходим, считает специалист. Он стал бы заменой отчислениям в размере 1,4% — которые, к слову, включаются в стоимость путевок.

Напомним, с предложением ввести единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта выступил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, в этом случае гарантии перед туристами на себя возьмет государство, а дивиденды от уплаченных денег пойдут на развитие внутреннего туризма.

Ранее в Госдуме россиян призвали путешествовать по стране из-за проблем с долларом.