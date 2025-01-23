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Украинский депутат рассказал о награде военкомов за одного мобилизованного

Дмитрук: военкомы получают около $100 за одного насильно мобилизованного
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале рассказал, что сотрудники военкоматов получают по $100 за одного насильно мобилизованного.

По словам депутата, за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от $3 000 до $10 000.

«В день одна группа (сотрудников ТЦК, аналогов военкоматов. — «Газета.Ru») в составе 3-6 человек собирает от 5 до 20 человек. Если речь о блокпостах, то там автобусами возят сотни в день <...> Такой бизнес от [президента Украины Владимира] Зеленского», — поделился Дмитрук.

До этого Зеленский в интервью Bloomberg заявлял, что Киев не намерен снижать возраст мобилизации на Украине с 25 лет до 18 лет, поскольку это лишь увеличит количество военнослужащих без должного оснащения.

14 января в ходе переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом Зеленский отверг призывы зарубежных партнеров снизить возраст мобилизации до 18 лет. Украинский лидер отметил, что сначала властям надо снабдить уже сформированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточным количеством оружия и техники.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.

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