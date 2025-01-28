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Скончался главный конструктор дирижаблей в России

Mash: главный конструктор дирижаблей в РФ Александр Кирилин умер от рака
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Karina Lobetskaya/Wikimedia Commons

В России скончался главный строитель и популяризатор дирижаблей в стране Александр Кирилин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина страдал от онкологического заболевания. 27 января ему вызвали скорую, однако он отказался ехать в больницу и вечером умер.

Кирилин был президентом и генеральным конструктором АО «Аэростатика». Он всячески пытался популяризировать использование дирижаблей, например, — для транспортировки нефтеоборудования в дальние регионы.

Кроме того, его машины применяют на СВО, чтобы перенаправлять радиосигналы, а также для наведения оружия.

В сентябре сообщалось о смерти конструктора Игоря Спасского, по чьим проектам построена основа советского и российского подводного флота. Он возглавлял легендарное конструкторское бюро Петербурга «Рубин» и спроектировал 187 субмарин. В ВМФ России назвали Спасского «легендой», а знакомые конструктора попросили назвать в его честь боевой корабль. Подробнее о биографии инженера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее скончался президент АКАР и киноактер Игорь Янковский.

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