Скончался главный конструктор дирижаблей в России

В России скончался главный строитель и популяризатор дирижаблей в стране Александр Кирилин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина страдал от онкологического заболевания. 27 января ему вызвали скорую, однако он отказался ехать в больницу и вечером умер.

Кирилин был президентом и генеральным конструктором АО «Аэростатика». Он всячески пытался популяризировать использование дирижаблей, например, — для транспортировки нефтеоборудования в дальние регионы.

Кроме того, его машины применяют на СВО, чтобы перенаправлять радиосигналы, а также для наведения оружия.

В сентябре сообщалось о смерти конструктора Игоря Спасского, по чьим проектам построена основа советского и российского подводного флота. Он возглавлял легендарное конструкторское бюро Петербурга «Рубин» и спроектировал 187 субмарин. В ВМФ России назвали Спасского «легендой», а знакомые конструктора попросили назвать в его честь боевой корабль. Подробнее о биографии инженера — в материале «Газеты.Ru».

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