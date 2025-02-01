В суде заявили, что участники банды «амазонок» действовали осознанно и согласованно

Участники группировки «амазонок», осужденные за убийства и разбои на юге России, действовали осознанно и согласовано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Суд установил, что преступления «носили совместный и согласованный характер».

«Из вердикта следует, что совместное участие Тарвердиевой И. В., Тарвердиевой В. А., Синельника С. А., Синельник А. В. в совершении преступлений в составе устойчивой организованной группы носило осознанный характер», — сказано в материалах суда.

Согласно судебному заключению, банда «амазонок» была создана в 2007 году. Члены группировки из пяти человек были осуждены на сроки от 16 до 21 года в 2017 году по статьям бандитизм, убийство, покушение на убийство, разбойное нападение, хищение и незаконный оборот оружия. Один из преступников — Роман Подкопаев — был убит в ходе перестрелки при задержании. Другой — Сергей Синельник — до ареста имел звание лейтенанта полиции. На счету банды убийства 10 человек, в том числе семьи начальника отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жены и двух детей. Пострадавшими считаются еще 98 человек. Согласно апелляционному решению суда, Сергей Синельник приговорен к пожизненному лишению свободы, женщины получили от 23 до 24,5 года лишения свободы.

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