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Россиянка получила 1,3 млн рублей за выдуманного ребенка и попала под суд

В Воронежской области женщина выдумала ребенка ради пособий и попала под суд
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Shutterstock

В Воронежской области 34-летняя женщина получила 1,3 млн рублей в качестве пособий за выдуманного ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, все случилось в период с апреля 2016 года по декабрь 2024 года. Россиянка сообщила в государственные органы заведомо ложные сведения о якобы рождении ребенка в домашних условиях без медицинской помощи. Таким образом, она незаконно получила из бюджета социальные выплаты на общую сумму в 1,3 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, возбужденному в отношении женщины. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Россиянке также предъявлено исковое заявление о взыскании с нее суммы причиненного материального ущерба.

Ранее супругов, которые женились и разводились 12 раз ради соцвыплат, обвинили в мошенничестве.

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