Супругов, которые женились и разводились 12 раз ради соцвыплат, обвинили в мошенничестве

В Австрии 73-летняя пенсионерка заключила брак и развелась со своим мужем 12 раз ради социальных выплат. Теперь пару обвиняют в мошенничестве, сообщает Bild.

По данным газеты, благодаря этой схеме супруги получили €326 тыс. от австрийского фонда пенсионного страхования. В марте этого года Верховный суд в Вене назвал полученные ими выплаты несправедливыми, дело было передано на доследование в полицию Штирии. Там признали браки и разводы этой пары «злоупотреблением правом».

Как уточняется, женщина стала получать «пенсию вдовы» еще в 1981 году в связи с уходом ее первого мужа и решила максимально использовать эту особенность австрийского законодательства, которая предполагает получение «выходного пособия», а именно €27 тыс., в случае утраты супруга. Уже в 1982 году она снова вышла замуж, а через пять лет подала на развод из-за «неизлечимого распада» брака, связанного с профессией ее мужа — водителя грузовика.

Вскоре после этого мошенники сделали вид, что вновь сошлись, хотя, как в результате выяснилось, за 35 лет они ни разу не разлучались, жили вместе, готовили еду и делили супружеское ложе. Полиция опросила их друзей и родственников, которые показали, что у них был «образцовый брак», хотя каждые три года супруги начинали бракоразводный процесс. Как только женщина получала очередную «пенсию вдовы», пара возобновляла отношения, чтобы затем развестись опять.

Когда пенсионный фонд перестал платить, заподозрив неладное, супруги подали иск в суд, который был отклонен. Теперь муж и жена, которые вероятно, больше не смогут официально развестись, ведь их 12-й развод не был признан властями, находятся под следствием по обвинению в серьезном мошенничестве. Их обоих ждет судебное разбирательство, какое наказание грозит австрийцам, не сообщается.

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