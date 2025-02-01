Родители хотят вернуть уволенного директора школы под Курганом

Родители учеников из села Введенское Курганской области стали собирать подписи, чтобы вернуть на работу в школу №1 директора Павла Скородумова, уволенного после замечания чиновников. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на депутата городской думы Ивана Камшилова.

«В селе Введенском родители собирают подписи против увольнения директора Скородумова», — заявил он.

По его словам, «несколько учителей также готовы уволиться в след за своим руководителем». По мнению жителей села, директора заставили покинуть свой пост.

Директор Введенской школы №1 Павел Скородумов был вынужден уволиться после критики чиновников, которые указали ему на неубранный снег у мемориала бойцам Великой Отечественной войны. При этом школьники чистили снег накануне, но за ночь памятник все равно засыпало.

16 января сообщалось, что в Москве мужчина, будучи учителем одной из столичных школ, украл у родителей учеников деньги под предлогом сбора средств на экскурсию. Как рассказали в полиции, 37-летний классный руководитель получил от родителей подопечных 990 тыс. рублей на экскурсию в один из городов России. Мужчина несколько раз откладывал поездку, а после уволился и больше на связь не выходил. Ни денег, ни поездки родители не увидели. В отношении бывшего педагога возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Чечне после проверки уволили директоров 11 школ.