Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родители хотят вернуть уволенного директора школы под Курганом

После увольнения директора школы под Курганом, родители хотят его вернуть
close
Pixabay

Родители учеников из села Введенское Курганской области стали собирать подписи, чтобы вернуть на работу в школу №1 директора Павла Скородумова, уволенного после замечания чиновников. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на депутата городской думы Ивана Камшилова.

«В селе Введенском родители собирают подписи против увольнения директора Скородумова», — заявил он.

По его словам, «несколько учителей также готовы уволиться в след за своим руководителем». По мнению жителей села, директора заставили покинуть свой пост.

Директор Введенской школы №1 Павел Скородумов был вынужден уволиться после критики чиновников, которые указали ему на неубранный снег у мемориала бойцам Великой Отечественной войны. При этом школьники чистили снег накануне, но за ночь памятник все равно засыпало.

16 января сообщалось, что в Москве мужчина, будучи учителем одной из столичных школ, украл у родителей учеников деньги под предлогом сбора средств на экскурсию. Как рассказали в полиции, 37-летний классный руководитель получил от родителей подопечных 990 тыс. рублей на экскурсию в один из городов России. Мужчина несколько раз откладывал поездку, а после уволился и больше на связь не выходил. Ни денег, ни поездки родители не увидели. В отношении бывшего педагога возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Чечне после проверки уволили директоров 11 школ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами