Конфликт в российском городе закончился стрельбой, двое попали в больницу

В Липецке конфликт на улице закончился стрельбой, двое попали в больницу. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает mk-lipetsk.ru.

Инцидент произошел 1 февраля возле одного из домов на улице Бехтерева. Между несколькими людьми произошла ссора, и один из оппонентов достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в 25-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.

В результате обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. Информации об их состоянии не поступало. Предварительно, злоумышленник стрелял в мужчину и женщину из травматического оружия.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося, а также местонахождение стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Липецкач».

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