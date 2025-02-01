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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в феврале

ТАСС: стоматолог-ортопед и бурильщик вошли в топ самых дорогих вакансий февраля
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Стоматолог-ортопед и бурильщик вошли в топ самых высокооплачиваемых вакансий февраля. Это следует из рейтинга портала «Работа.ру», который приводит ТАСС.

Так, в Красноярске стоматологу-ортопеду готовы платить до полумиллиона рублей. От сотрудника требуют оказывать пациентам высококвалифицированную помощь и вести медицинскую документацию.

«У кандидата должен быть опыт работы врачом-стоматологом не менее трех лет, знание ведения протоколов, ведения пациентов, ему предстоит проводить дифференциальную диагностику основных стоматологических заболеваний, обосновывать клинический диагноз», — говорится в сообщении.

Столько же готовы платить и бурильщику.

В список также вошла вакансия технического суперинтенданта в Москве, которому готовы платить 350 тыс. рублей в месяц. Требования: высшее морское образование, опыт работы техническим суперинтендантом от трех лет.

Кроме того, около 300 тысяч предлагают в Якутске заведующему производством. Он, согласно условиям, должен организовывать работу предприятия питания, проводить инвентаризации, работать на РОS-терминале и следить за количеством продуктов.

Примерно такую же зарплату предлагают риелтору в Новосибирске или старшему помощнику капитана в Петропавловске-Камчатском. Последний должен будет отвечать за организацию вахтенной службы на судне и охрану труда и отдыха экипажа.

Ранее в России составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для студентов.

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