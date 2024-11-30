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В России запустят пилотный проект для борьбы с интернет-мошенничеством

В России запустят пилотный проект для борьбы с интернет-мошенничеством

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Shutterstock

В России в 2025 году запустят пилотную версию платформы для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, сообщил заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов на форуме «IТ Диалог».

По его словам, платформа поможет эффективно выявлять и пресекать действия мошенников, блокировать фишинговые сайты, счета, карты, а также отслеживать украденные учетные записи.

Как рассказал член общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян, государство делает все возможное, чтобы защитить россиян от мошенников.

«Любые подобные инициативы возможно реализовать только с помощью отечественных онлайн-платформ. Иностранные площадки не заинтересованы в том, чтобы создавать комфортное и безопасное интернет-пространство для россиян», — сказал он.

Гаспарян добавил, что российские онлайн-платформы строго следуют требованиям законодательства и улучшают свои механизмы для усиления киберзащиты.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова выступила за объединение усилий на межотраслевом уровне и предложила создать антифрод-платформу с участием ЦБ, МВД, Минцифры и банков для более эффективной борьбы с мошенничеством.

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