Нижегородские врачи вытащили кость из дыхательных путей полуторагодовалого ребенка

В Нижнем Новгороде спасли ребенка с куриной костью в дыхательных путях

Медики Нижегородской областной детской клинической больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который испытывал проблемы с дыханием во время еды. Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Мальчик кашлял во время еды около месяца, он прошел длительное лечение антибиотиками, проделал курс ингаляций, однако симптомы сохранились. Врач заподозрил наличие в дыхательных путях инородного предмета и направил пациента в стационар для уточнения диагноза.

Врачи провели эндоскопическое исследование и обнаружили куриную кость, застрявшую в дыхательных путях, инородное тело удалось успешно извлечь, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что хирурги городской детской клинической больницы Омска спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника. Хирургам удалось извлечь все 70 шариков.

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