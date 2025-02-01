Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нижегородские врачи вытащили кость из дыхательных путей полуторагодовалого ребенка

В Нижнем Новгороде спасли ребенка с куриной костью в дыхательных путях
close
Telegram-канал «МинЗдрав Дети»

Медики Нижегородской областной детской клинической больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который испытывал проблемы с дыханием во время еды. Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Мальчик кашлял во время еды около месяца, он прошел длительное лечение антибиотиками, проделал курс ингаляций, однако симптомы сохранились. Врач заподозрил наличие в дыхательных путях инородного предмета и направил пациента в стационар для уточнения диагноза.

Врачи провели эндоскопическое исследование и обнаружили куриную кость, застрявшую в дыхательных путях, инородное тело удалось успешно извлечь, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что хирурги городской детской клинической больницы Омска спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника. Хирургам удалось извлечь все 70 шариков.

Ранее российский школьник проглотил пятирублевую монету, испугавшись кошки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами