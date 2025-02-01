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Появились подробности о пассажирах разбившегося в Филадельфии самолета

JRAA: ребенок находился на борту самолета, разбившегося в Филадельфии

Ребенок находился на борту разбившегося в американской Филадельфии (штат Пенсильвания) самолета. Об этом сообщила компания — владелец воздушного судна Jet Rescue Air Ambulance.

Отмечается, что всего на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — пациент и сопровождающий.

В компании заявили, что пока не могут сообщить о выживших, а имена пребывающих на борту самолета не будут обнародованы до тех пор, пока их семьям не сообщат о произошедшем.

По сведениям телеканала Fox News, в воздушном судне находилась девочка из Мексики, которая возвращалась домой в сопровождении матери после лечения в США.

Самолет Learjet 55, вылетевший из аэропорта в Филадельфии, потерпел крушение 31 января в 18:30 по местному времени (02:30 субботы мск). В результате происшествия пострадали несколько домов и машин. За расследование инцидента взялись Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее Fox назвал возможную причину крушения самолета в США.

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