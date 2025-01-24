В аэропортах Москвы сняты ограничения

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково сняли ограничения на полеты

Московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково сняли ограничения на полеты, введенные на фоне налета украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку шесть самолетов», — сообщил Кореняко.

Он добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье: несколько дронов сбиты в Подольске, Коломне, Раменском, Троицке.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.