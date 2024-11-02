В трех регионах России откроются новые казачьи кадетские корпуса

Новые казачьи кадетские корпуса откроются в Хабаровском крае, Иркутской области и Луганской народной республике. Такое решение было принято на заседании президиума совета при президенте по делам казачества, которое состоялось в Нальчике. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте РФ по делам казачества.

Открывая заседание, помощник президента РФ Дмитрий Миронов сообщил, что в России начался ощутимый процесс обновления атаманского общества.

По его словам, в двух войсковых казачьих обществах атаманами избраны участники специальной военной операции.

Также Миронов отметил, что перед советом стоят задачи оказания содействия в решении вопросов участия казаков в специальной военной операции, поддержке их семей, поступления казаков в мобилизационный людской резерв, развития казачьих кадетских корпусов, сохранения исторической памяти о славном прошлом российского казачества.

Кроме того, Миронов сообщил, что проводится работа по созданию казачьих обществ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Созданы рабочие группы по делам казачества, формируется документально-правовая база. В Херсоне уже зарегистрированы 2 хуторских казачьих общества», — заявил помощник президента РФ.

Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов выступил с докладом о деятельности Всероссийского казачьего общества в условиях специальной военной операции.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о поддержке научно-исследовательской деятельности по вопросам российского казачества.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев ознакомил собравшихся с работой, проводимой ведомством, по поддержке развития казачьего кадетского образования.

В работе заседания приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя совета Юрий Чайка, заместитель руководителя аппарата правительства РФ, заместитель председателя совета Денис Молчанов, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и другие.

После заседания состоялась церемония награждения казаков-участников СВО государственными наградами.