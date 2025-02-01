Россияне в феврале получат доиндексированные пенсии

Россияне в феврале получат страховые пенсии, доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%. Это следует из постановления правительства.

Согласно документу, денежные средства поступят гражданам с доплатой за январь.

В постановлении также говорится, что стоимость одного пенсионного коэффициента для людей, которые выйдут на пенсию в текущем году, увеличивается до 145,7 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — до 8907,7 рублей.

25 января член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля составит порядка 25 тыс. рублей.

22 января президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам, что в стране будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия. Он уточнил, что индексация будет проведена по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.