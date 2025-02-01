Жителя Башкирии будут судить за преступление, совершенное более 30 лет назад

Мужчина, признавшийся в тяжком преступлении 30-летней давности, предстанет перед судом в Челябинской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В июне 1994 года возле магазина на Ремесленной улице в городе Карабаше Челябинской области кто-то напал на 17-летнюю девушку. Преступник сдавил ей шею и затащил на заросшую березняком пустошь, мужчина собирался изнасиловать потерпевшую, но та стала сопротивляться и не позволила ему сделать это. Тогда мужчина схватил камень и забил им жертву, она получила несовместимые с жизнью травмы.

Более трех десятилетий преступление оставалось нераскрытым, но внимание следователей привлек 61-летний уроженец республики Башкортостан, который в 1994 году проживал в городе Карабаше, и уже тогда попал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина был судим, но обеспечил себе алиби, которое оказалось ложным. Подозреваемого проверили на полиграфе, после чего он в подробностях рассказал о том, что произошло более 30 лет. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

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