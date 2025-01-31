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В российском регионе охотник случайно ранил человека в голову, его не спасли

Мужчина выстрелил и попал в голову другому человеку во время охоты в Югре
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Depositphotos

Мужчина ранил человека во время охоты в Югре, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Несчастный случай произошел 7 сентября 2024 года в Березовском районе. В этот день житель поселка городского типа Березово отправился в ближайший лес, чтобы поохотиться. Он выслеживал добычу и, решив, что зверь уже близко, выстрелил из ружья в сторону кустов.

Пуля угодила в другого охотника, ранение пришлось в область головы. Пострадавшего доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Стрелка обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее мужчине ампутировали ногу после того, как 4-летний сын выстрелил в него из ружья.

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