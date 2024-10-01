Мужчине ампутировали ногу после того, как 4-летний сын выстрелил в него из ружья

Мужчине во Франции ампутировали ногу после того, как четырехлетний сын случайно выстрелил в него из охотничьего ружья, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, мальчик находился в машине со своим отцом во время охоты, когда они остановились, чтобы поговорить с другими охотниками. В этот момент ребенок произвел выстрел из заряженного ружья и попал в ногу мужчины. Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны, однако полиция отмечает, что была нарушена техника безопасности при использовании огнестрельного оружия.

Президент местной ассоциации охотников Доминик Бюссон подчеркнул, что охотники должны были разрядить свои ружья перед началом сбора, но не сделали этого. Мальчика отправили на психологическую консультацию в психиатрическое отделение, а полиция приступила к расследованию, чтобы понять, как четырехлетний ребенок мог получить доступ к заряженному ружью.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где медикам пришлось ампутировать ему ногу.

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