«Он опасен»: избитая бывшим мужем жительница Уфы опасается за себя и детей

Обвинившая бывшего мужа-военного в избиении и изнасиловании жительница Уфы Диния рассказала «Газете.Ru», что мужчину уже задержали. Сама пострадавшая сейчас находится с дочерью в больнице – во рту у нее пластина из-за перелома нижней челюсти.

«С пластиной на губах я буду ходить долго, пока не сказали, сколько. Дочка со мной в платной палате, сын у сестренки пока живет. Дети в курсе всего. Бывшего мужа задержали. Точно не могу сказать, где он, нужно уточнять. Он мне писал сообщения, где продолжал издеваться, я его везде заблокировала. Я думаю, что он опасен и боюсь за жизнь свою и детей. Планирую обратно в кризисный центр [после выписки], пока все не решится. Пусть [его] сажают. Я хочу на своей земле жить в безопасности», – сказала она.

Диния отметила, что уже разводилась с бывшим мужем в 2022 году, но сошлась обратно из-за его решения уйти на спецоперацию. Она также опровергла слова мужчины о том, что вступила в секту и якобы взяла кредиты.

«Долги, кредиты, микрозаймы, брал он до СВО на мое имя. Никакой секты нет, у меня все прозрачно. У кого долги, я еще докажу, у меня свидетелей много. Он всю жизнь не работал, я с ним уже давно хотела развестись, все плохо стало между нами еще в 2020 году. Все это его фантазии, нашел виноватых», – пояснила она.

31 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Уфе вернувшийся с фронта военный избил бывшую жену из-за ее решения развестись с ним. По словам пострадавшей Динии, год назад она решила оформить развод, когда ее муж Азамат находился на СВО. После этого мужчина начал угрожать супруге, а вернувшись с фронта 1 января, избил ее. После этого Диния обратилась в полицию, однако правоохранительные органы не приняли никаких мер. После инцидента девушка была вынуждена проживать с дочерью в кризисном центре «Семья».

Как рассказала Диния, 26 января бывший муж снова избил ее. По словам пострадавшей, он запер ее в квартире, заставил раздеться, а затем начал избивать. После этого Азамат поджег сигарету и потушил о спину девушки, а затем начал насиловать ее, снимая свои действия на видео.

В беседе с «Осторожно, новости» девушка рассказала, что находится в больнице с сотрясением мозга и переломом нижней челюсти.

При этом ее бывший муж Азамат заявил журналистам, что избил Динию и не сожалеет об этом. Факт изнасилования мужчина отрицает. По его словам, бывшая супруга вступила в секту и из-за этого решила развестись с ним. Также мужчина отметил, что Диния якобы взяла кредиты и перестала общаться с родственниками.

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